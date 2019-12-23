Глава Boeing подал в отставку из-за скандала

Глава аэрокосмического концерна Boeing Деннис Мюйленбург в понедельник покидает свой пост.

На прошлой неделе компания объявила о прекращении производства самолетов 737 Max, полеты которых в марте были запрещены во всем мире после крушения второго лайнера такой модели. В результате катастроф погибли в общей сложности 346 человек.

«Совет директоров решил, что смена руководства необходима для восстановления доверия к компании, в то время как она прилагает усилия для налаживания отношений с регуляторами, потребителями и всеми заинтересованными сторонами», – говориттся в заявлении Boeing.

С 13-го января пост главного исполнительного директора компании официально займет Дэвид Калхун, ныне возглавляющий совет директоров.

В марте сразу после взлета потерпел крушение самолет 737 Max авиакомпании Ethiopia Airlines, в результате чего погибли все 157 человек, находившиеся на борту. За пять месяцев до этого разбился вскоре после взлета такой же самолет индонезийской компании Lion Air, в результате чего погибли 189 человек.

Внимание расследования было сосредоточено на новой автоматизированной системе MCAS, которая отсутствовала в самолетах предыдущей версии 737. Предполагается, что неисправный сенсор толкал нос самолета вниз, в связи с чем пилоты не могли взять ситуацию под контроль.