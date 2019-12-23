Декабрь 23rd, 2019

Ева Лонгория стала крестной мамой детей Бекхэмов

Дэвид и Виктория Бекхэм, которые летом отпраздновали годовщину со дня свадьбы, крестили своих детей – 14-летнего Круза и 8-летнюю Харпер. Их крестными родителями стали Ева Лонгория и Марк Энтони.

Крестины звездных детей прошли в Великобритании, неподалеку от родового имения Бекхэмов в городе Котсуолд. Первыми снимками с важного события поделилась на своей странице в Instagram Виктория Бекхэм.

«Сегодня самый гордый день из всех. Наблюдаем за крещением Харпер и Круза перед нашими друзьями и семьей. Есть столько вещей, за которые нужно быть благодарными», – написала в Сети Виктория.

Звезда «Отчаянных домохозяек» также запостила в социальной сети снимок со своими близкими. «Какая честь быть крестной мамой самой милой девочки в мире! Люблю тебя», – написала Лонгория.

К слову, крестным отцом старших сыновей пары – 20-летнего Бруклина и 17-летнего Ромео – является 72-летний Элтон Джон.