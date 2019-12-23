Декабрь 23rd, 2019

Джастин Тимберлейк на грани развода из-за измены

38-летний Джастин Тимберлейк вовсю пытается реабилитироваться перед 37-летней женой Джессикой Бил за свое поведение. Сейчас пара вместе готовится провести Рождество, и, по словам инсайдера, певец делает все, чтобы она его окончательно простила.

Джессика и Джастин вместе проведут отпуск, и она действительно хочет побыть с ним наедине. Он был очень мил с ней, и он хочет, чтобы она знала, как много для него значит. Он прилагает для этого большие усилия,

— сказал источник.

Джастин Тимберлейк и Джессика Бил

Напомним, скандал разгорелся после того, как в сеть попали снимки со съемочной площадки фильма «Палмер» (Palmer) — на них Тимберлейк держал за руку свою коллегу по работе над картиной Алишу Вейнрайт.

Спустя некоторое время Джастин публично прокомментировал ситуацию в инстаграме и принес извинения жене, сказав, что в тот день он был пьян, но при этом отметил, что между ним и Алишей ничего не было.

Я слишком много выпил в тот вечер и сожалею о своем поведении. Это не тот пример, который я бы хотел преподать своему сыну. Я приношу извинения моей прекрасной жене и семье за то, что я поставил их в неловкую ситуацию, и я приложу все усилия, чтобы быть лучшим мужем и отцом,

— заявил он.

Тем не менее эта ситуация глубоко задела Бил, и сразу простить мужа она не смогла. По словам инсайдеров, актриса очень беспокоится, когда ее муж долго разговаривает по телефону, хотя он говорит, что у нее нет причин не доверять ему.

Она дала ему понять, что ей не нравится, когда он слишком много пьет и ведет себя подобным образом. Он знает, что напортачил, и сейчас пытается быть идеальным,

— поделился источник.