Декабрь 23rd, 2019

Что нужно знать о Хануке





1. Праздник Ханука длится 8 дней с 25 кислева по 2 тевета (или 3, в зависимости от длительности кислева).



2. Это единственный еврейский праздник приходящийся на два месяца.



3. Ханука также называется «Хаг орим» (праздник огней).



4. Слово «ханука» на иврите означает «освящение». 25 кислева 516 г. до н.э. был освящен Второй Храм, отстроенный вернувшимися из Вавилона евреями. 25 кислева 167 г. до н.э. Второй Храм был освящен повторно (праздник Ханука)



5. Новоселье в современном иврите называется «ханукат а-байт» (освящение дома)



6. Слово «ханука» имеет тот же корень, что и слово «хинух» (воспитание»), поэтому в дни праздника особое внимание уделяется подрастающему поколению.



7. Для исполнения заповеди о ханукальных огнях нужно зажигать «живой» огонь. Электрические лампочки в качестве свечей не годятся.



8. Современные ханукии зажигают по правилам, установленным мудрецами школы Гилеля (от 1 до 8 свечей). После прихода Мошиаха зажжение будет проходить по мнению мудрецов школы Шамая (от 8 к 1).



8. Принято помещать ханукии там, где их сможет увидеть как можно больше людей, чтобы осуществить из важнейших принципов праздника — пирсуме нисе («распространение чуда», арамейский).



9. Праздничный светильник состоит из девяти свечей и называется «ханукия»



10. Ханукия может иметь произвольную форму, но 8 свечей должны находится на одной высоте.



11. В дни Хануки принято есть блюда, приготовленные на масле.



12. За дни хануки зажигают 44 свечи (включая 8 служебных)



13. Желательно (хотя не обязательно), чтобы ханукию зажигали мужчины



14. В Хабаде пятая свеча называется «Свечой Мошиаха». Этот день никогда не выпадает на субботу



15. Последний день праздника называется «Зот Ханука» («Вот Ханука»)



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