Декабрь 23rd, 2019

Что готовят на Новый год в разных странах





Новый год — это поистине волшебный праздник, который в разных странах встречают в непохожей манере. У каждого народа на этот день запланирован не только свой особенный досуг, но и специальное меню.





Новый год — это волшебный праздник, который во всем мире ждут с замиранием сердца. Это отличный повод позабыть грусть и начать жизнь «с чистого листа» с новыми силами, хорошим настроением и бесконечной энергией.

В разных странах начало нового года отмечают в разное время. В России этот день выпадает на 31 декабря и знаменует собой обнуление календаря. В Европе гораздо важнее 25 декабря и католическое Рождество, которое выпадает на этот день. В Китае же Новый год всегда начинается в разные дни и длится пару недель — как правило, это конец января и начало февраля.

В каждой стране есть свои новогодние традиции, истории и гастрономические особенности. Разные народы привыкли отмечать этот день по-разному, но есть в этом празднике и нечто, что всех объединяет: Новый год принято проводить весело, в кругу друзей и близких.

Россия

В России Новый год отмечают 31 декабря. Как правило, за месяц до этой даты города украшают праздничными елками и гирляндами, открываются новогодние ярмарки и атмосфера вокруг буквально насквозь пропитывается сказкой и волшебством. Новый год принято отмечать шумно и весело, но традиционно в компании близких и друзей.

В России новогодняя ночь является отличным поводом, чтобы вспомнить корни и традиции. Многие блюда, которые присутствуют на праздничном столе, готовят по одному и тому же рецепту из поколения в поколение. Оливье, сельдь под шубой, салат «Мимоза», запеченное мясо, холодец и заливное из рыбы, жульен с курицей и грибами, бутерброды с икрой, шпротами или красной рыбой — эта еда прочно ассоциируется именно с новогодней ночью.

Китай

Новый год в Китае — это шумный и добрый праздник, который длится несколько недель. Как правило, он начинается в конце января или начале февраля. В Китае этот праздник носит немного другое название — «Праздник весны». Его отмечают в Поднебесной уже на протяжении двух тысяч лет. Неудивительно, что это в это торжество самым тесным образом вплетены традиции и обычаи.

Начинается «Праздник весны» с семейного застолья. Домашние собираются вместе, чтобы обсудить итоги года и наметить планы на будущее. На столе присутствует рыба, тофу, китайские пельмени с различными начинками и, конечно же, море чая.

США

В Соединенных Штатах Америки с большим размахом и ажиотажем празднуют не Новый год, а Рождество. Этот праздник выпадает на 25 декабря. Самые лучшие рождественские фильмы выпущены именно американцами, из чего можно сделать вывод, что они точно знают, как создать незабываемую волшебную атмосферу. Впрочем, и в Новый год улицы не пустуют и веселье не заканчивается.

Представление об американской рождественской еде имеет каждый. Мы неоднократно видели, как герои любимых фильмов запекают индейку, пекут яблочные или тыквенные пироги и имбирное печенье в виде человечков, готовят коктейль эгг-ног.

Европа

В Европе с особым трепетом ждут именно католическое Рождество, которое каждый год празднуют 25 декабря. Вся семья собирается за большим столом, чтобы обсудить новости, повеселиться и рассказать друг другу о планах на наступающий год. Затем все отправляются на шумные прогулки с обязательным посещением рождественских ярмарок, где можно найти яблоки в карамели, ароматный глинтвейн и бананы в шоколаде.

В каждой европейской стране есть свои фирменные рождественские блюда. Так, в Испании традиционно готовят чуррос, в Германии — жаркое из мяса и сытные картофельные салаты, в Финляндии — овощные запеканки.

Канада

Канада — это зимняя страна. И вовсе не удивительно, что Рождество и Новый год там очень ждут. Канадцы довольно активны, поэтому праздники предпочитают отмечать шумно и энергично. Особое внимание канадцы уделяют декору. Они обязательно вешают венки на двери и стены, не забывают про красивую посуду и скатерть.

Кухня Канады не единообразна. В английской части страны предпочтение отдают сытным рождественским блюдам из мяса и птицы, во французской — праздничным десертам и интересным закускам.

Австралия

В Австралию Новый год приходит без снега. Жаркое солнце и знойная погода — вот неотъемлемые составляющие австралийского праздника. Именно поэтому местные жители привыкли этот праздник проводить шумно, весело и на пляже или на природе. Пожалуй, так бы сделал каждый, если бы обнаружил за окном такую приятную погоду.

В Австралии новогодняя ночь сопровождается зажигательными концертами музыкантов, впечатляющими фейерверками и танцевальными шоу. Местный Дед Мороз оставляет на себе только бороду и купальный костюм.

Конечно, погодные условия заметно влияют и на праздничный рацион. Австралийцы, как правило, спасаются от жары с помощью освежающих напитков, мороженого и пудингов, а также готовят шашлыки из рыбы или морепродуктов и овощи на гриле.

Мексика

В Мексике особенно шумно празднуют именно Рождество. Темперамент местных жителей к этому очень даже располагает. За пару недель до праздника здесь начинаются выходные дни. Мексиканцы проводят это время с близкими и друзьями: веселятся, сидят на террасах в кафе и ходят в гости.

Новогодние блюда здесь не особо отличаются размахом от привычных. Кукуруза, бобовые, рыба и мясо — вот типичные ингредиенты для праздничного ужина. Готовят также и анисовые пончики, которые дарят всем знакомым и прохожим. Кстати, глиняную тарелочку, в которой подают пончики, ни в коем случае нельзя возвращать назад. Ее нужно кинуть через плечо. Чем больше осколков получится, тем счастливее будет наступивший год.