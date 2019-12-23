Декабрь 23rd, 2019

«Барселона» – «Реал» Мадрид

В среду пройдёт один из редких матчей на планете, который вообще не нуждается ни в каком описании. «Эль-Класико» должно было быть сыграно ещё в десятом туре, но в планы вмешались беспорядки в Каталонии. И вот соперники наконец-то встретятся! «Барселона» — «Реал» Мадрид: прогноз и ставки экспертов на встречу лучших команд Испании читайте в нашем обзоре.

«Барселона»

Каталонцы демонстрируют максимально убедительную игру на своём поле и не позволяют соперникам усомниться в своём превосходстве. Несмотря на всю критику, которая обрушилась этой осенью на Эрнесто Вальверде, его подопечные лидируют в чемпионате (пусть и по дополнительным показателям) и на одно очко опережают прошлогодний график.

«Реал» Мадрид

У Зидана после его возвращения в стан «сливочных» критиков было ещё больше, и большинство претензий трудно было не признать справедливыми. Однако Зизу отвечает всем делами. После разгрома от ПСЖ, спровоцировавшего разговоры о скорой отставке тренера, «Реал» проиграл всего один матч из семнадцати. Сейчас «галактикос» делят первую строчку с «Барселоной», и можно уверенно говорить о том, что в этом сезоне чемпионская гонка продлится до самого конца турнира, а не закончится ещё зимой.

Составы команд

«Барселона»: не примут участие в матче Дембеле и Мело.

«Реал» Мадрид»: травмированы Азар, Марсело, Васкес, Асенсио. Есть повреждение у Хамеса Родригеса.

Вероятные составы команд можно найти на вкладке трансляции.

Личные встречи команд

Только в рамках Примеры это «Эль-Класико» станет уже 179-м. Подчёркивает положение дел в этой паре равенство по победам (по 72) и минимальная разница по забитым мячам (288:286). Пока Зидан временно отсутствовал на тренерской скамье «Реала», команды сыграли четыре матча. Вот их результаты:

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Результаты пяти последних матчей клубов в этом сезоне на страничке статистики.

Плюсы и минусы команд

Возможно, «Реал» без Криштиану так и не решил до конца своей проблемы с наступательной мощью, но в чём подопечные Зидана точно преуспели, так это в обороне. «Сливочные» пропустили 12 голов за 16 туров и почти догнали по этому показателю «Атлетико», что выглядит совершенно нереальным. Найденный мадридцами баланс позволяет им набирать очки в тех ситуациях, в которых в прошлом сезоне они их упускали.

А вот «Барселона» этим похвастаться не может. Неслучайно у каталонцев такие проблемы с набором очков в гостях, где им не всегда удаётся выступать с позиции силы. Атака у Эрнесто Вальверде непревзойденная, в контроле за половиной поля соперника, кружеве мелких и средних передач им всё ещё нет равных, но вот у своих ворот сложности очевидны. Слишком много позволяют создавать соперникам игроки обороны, так что даже тер Штеген не в состоянии ликвидировать все угрозы воротам.

Интересные факты команд

В шести из семи домашних матчей в рамках Примеры в этом сезоне «Барселона» забивала не меньше четырёх голов;

«Реал» не проигрывает уже семь туров подряд;

Хозяева не смогли забить лишь в одной домашней встрече из последних 24;

Из 10 официальных матчей на «Камп Ноу» в этом сезоне «Барселона» выиграла девять и ещё один завершила вничью;

В личных встречах «Реал» не может победить уже шесть игр подряд.

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Предматчевый анализ

Фаворитом в глазах букмекеров являются хозяева: на победу «Барселоны» в конторе «1хСтавка» можно поставить с коэффициентом 1.765. На два других исхода аналитики компании «GGBet» предлагают одинаковый коэффициент — 4.33.

От встречи команд с такой яркой атакой эксперты закономерно ждут забитых голов. В БК «Leon» на ТБ (3) коэффициент составляет 1.74, а на ТМ (3) гораздо выше – 2.22.