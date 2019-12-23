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Авиакомпания показала, как выглядит самый шикарный первый класс

На выставке в Дубае удалось посетить А380 эмиратской авиакомпании Etihad Airways и удивиться увиденному. Здесь оказались самые шикарные кабины первого класса среди пассажирских бортов на регулярных направлениях. У многих жителей планеты жилплощадь меньше, чем место в этом самолете… Как выглядит самый шикарный первый класс

Немногим более года назад авиакомпания немного видоизменила ливрею и первым покрашенным бортом стал как раз А380, вместо герба и флага ОАЭ на киль нанесли рисунок из разноцветных треугольников. Как выглядит самый шикарный первый класс Заходим на нижнюю палубу через вторую дверь, здесь расположен эконом-класс. Салон отделяет полупрозрачная перегородка и столик с прессойКак выглядит самый шикарный первый класс В эконом мы еще вернемся. Как выглядит самый шикарный первый класс Нас интересует второй этаж — там первые классы. Как выглядит самый шикарный первый класс ЗдрасьтеКак выглядит самый шикарный первый класс У Этихада в А380 на самом деле четыре типа выбора места — эконом, бизнес, первый класс и резиденция. Как выглядит самый шикарный первый класс Резиденция на двух пассажиров расположена сразу справа после лестницы, но полностью её посмотреть не удалось, одна дверь почему-то была закрыта, но в ролике видно, что это две комнаты — столовая и спальня с полноценной кроватью. Столовая, она же кинозал. Перелет в такой резиденции (на борту А380 она одна) из Абу-Даби, например, в Лондон обойдется в 77 тысяч дирхамов, что в пересчете на наши сегодня составляет 1 426 373 рубля. При этом билеты раскупаются почти на год вперед… Как выглядит самый шикарный первый класс Первый класс на одного пассажира выглядит чуть «попроще» и стоит (Абу-Даби — Лондон) от 31 до 36 тысяч дирхамовКак выглядит самый шикарный первый класс Широкое кресло и диван, раскладывающийся в кровать. Как выглядит самый шикарный первый класс Если опустить перегородку, то можно пообщаться с соседкой в районе окна. Во избежание разврата другая половина перегородки не опускается… Как выглядит самый шикарный первый класс Метров пять квадратных тут точно есть. Как выглядит самый шикарный первый класс Экран поворотный — хочешь, в кресле сиди смотри, хочешь — на диване валяйся… Как выглядит самый шикарный первый класс Первоклассная уборная с плиточкой «как дома». Как выглядит самый шикарный первый класс Переходим в бизнес-класс, здесь каждый сидит в своей ячейке с перегородкой, которая поднимается одним нажатием кнопки с пульта. Как выглядит самый шикарный первый класс Кресло раскладывается в горизонтальную кроватьКак выглядит самый шикарный первый класс На примере Лондона билет в бизнес стоит в среднем 15-22 тысяч дирхамов — от 277 тыс. рублей. Как выглядит самый шикарный первый класс Внезапно молитвенный коврик Как выглядит самый шикарный первый класс Бизнес-класс занимает ¾ верхней палубы. Как выглядит самый шикарный первый класс Набор для пассажира. Что внутри, можно догадаться — носки, беруши, зубощетка, расческа… Как выглядит самый шикарный первый класс Все влезает в такую сумочкуКак выглядит самый шикарный первый класс В хвосте самолета на втором этаже бар с диванами для пассажиров бизнес-класса. Как выглядит самый шикарный первый класс Ну и телевизор, без него никак. Как выглядит самый шикарный первый класс Спускаемся вниз и идем в эконом. Как выглядит самый шикарный первый класс 3+4+3. Как выглядит самый шикарный первый класс Наконец-то кто-кто догадался сделать более удобные подушки с разрезом. Как выглядит самый шикарный первый класс Места у аварийного выхода для пассажиров и бортпроводников. Как выглядит самый шикарный первый класс 

Category: Мир, Новости ﻿
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