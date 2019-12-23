Декабрь 23rd, 2019

Авиакомпания показала, как выглядит самый шикарный первый класс

На выставке в Дубае удалось посетить А380 эмиратской авиакомпании Etihad Airways и удивиться увиденному. Здесь оказались самые шикарные кабины первого класса среди пассажирских бортов на регулярных направлениях. У многих жителей планеты жилплощадь меньше, чем место в этом самолете…



Немногим более года назад авиакомпания немного видоизменила ливрею и первым покрашенным бортом стал как раз А380, вместо герба и флага ОАЭ на киль нанесли рисунок из разноцветных треугольников. Заходим на нижнюю палубу через вторую дверь, здесь расположен эконом-класс. Салон отделяет полупрозрачная перегородка и столик с прессой. В эконом мы еще вернемся. Нас интересует второй этаж — там первые классы. Здрасьте. У Этихада в А380 на самом деле четыре типа выбора места — эконом, бизнес, первый класс и резиденция. Резиденция на двух пассажиров расположена сразу справа после лестницы, но полностью её посмотреть не удалось, одна дверь почему-то была закрыта, но в ролике видно, что это две комнаты — столовая и спальня с полноценной кроватью. Столовая, она же кинозал. Перелет в такой резиденции (на борту А380 она одна) из Абу-Даби, например, в Лондон обойдется в 77 тысяч дирхамов, что в пересчете на наши сегодня составляет 1 426 373 рубля. При этом билеты раскупаются почти на год вперед… Первый класс на одного пассажира выглядит чуть «попроще» и стоит (Абу-Даби — Лондон) от 31 до 36 тысяч дирхамов. Широкое кресло и диван, раскладывающийся в кровать. Если опустить перегородку, то можно пообщаться с соседкой в районе окна. Во избежание разврата другая половина перегородки не опускается… Метров пять квадратных тут точно есть. Экран поворотный — хочешь, в кресле сиди смотри, хочешь — на диване валяйся… Первоклассная уборная с плиточкой «как дома». Переходим в бизнес-класс, здесь каждый сидит в своей ячейке с перегородкой, которая поднимается одним нажатием кнопки с пульта. Кресло раскладывается в горизонтальную кровать. На примере Лондона билет в бизнес стоит в среднем 15-22 тысяч дирхамов — от 277 тыс. рублей. Внезапно молитвенный коврик Бизнес-класс занимает ¾ верхней палубы. Набор для пассажира. Что внутри, можно догадаться — носки, беруши, зубощетка, расческа… Все влезает в такую сумочку. В хвосте самолета на втором этаже бар с диванами для пассажиров бизнес-класса. Ну и телевизор, без него никак. Спускаемся вниз и идем в эконом. 3+4+3. Наконец-то кто-кто догадался сделать более удобные подушки с разрезом. Места у аварийного выхода для пассажиров и бортпроводников.