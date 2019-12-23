Декабрь 23rd, 2019

АПЛ. Вулверхэмптон – Челси

«Волки», это та команда, которая на своем домашнем поле, может дать бой любому сопернику, будь то Ливерпуль, Манчестер Сити, или Челси. В прошлом сезоне, в «Молиньо» потеряли очки такие клубы как – Лестер, Арсенал, Ливерпуль и Манчестер Юнайтед. Тем не менее в своем крайнем поединке, хозяева проиграли Эвертону, со счетом 3:2.

Гости в прошлом сезоне заняли лишь 3 место, но при этом им удалось выиграть Лигу Европы, разгромив в финале Арсенал со счетом 4:1. Этим летом команду покинул лидер – Эден Азар, но ему на смену пришел не менее талантливый игрок – Пулишич. В своем крайнем поединке «синие» сыграли вничью с новичком АПЛ – Шеффилд Юнайтед (2:2).

С приходом на пост главного тренера, Фрэнка Лэмпарда, «аристократы» стали играть в атакующий футбол, абсолютно забывая о защите. В свою очередь, Вулверхэмптон очень хорошо играет на контратаках, и как мне кажется, хозяевам как минимум 1 раз удастся подловить гостей.

Прогноз: Вулверхэмптон забьет, кф 1.40. можете посмотреть.

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