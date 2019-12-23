10 января Коломойский может потерять все активы за границей

Британское юридическое издание Law360 сообщает, что адлвокаты бывших владельцев ПриватБанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова обратились к судье Высокого суда Лондона с просьбой предоставить больше времени на подготовку к слушаниям по существу по делу о выводе из ПриватБанка $5,5 млрд. (https://www.law360.co.uk/…/ex-privatbank-owners-ask-for-tim…)

Адвокат Коломойского Майкл Булс направил обращение судье Высокого суда Лондона 15 ноября. Он попросил предоставить дополнительное время до 25 февраля 2020 года. По информации ПриватБанка, суд предоставил дополнительное время адвокатам Коломойского, но только до 10 января 2020 года.

Так что после Нового года Бене нужно будет готовить денежки не только на адвокатов…

Если резюмировать коротко предыдущие решения суда Лондона, из них можно сделать вывод, что этот суд уже считает доказанными следующие обстоятельства:

1. Судебный процесс должен осуществляться в Лондоне, а арест активов бывших владельцев остается в силе.. По мнению суда, дело ПриватБанка гораздо шире, чем операции с шестью британскими компаниями, на которых строится иск Приватбанка (Приватбанк, как вы знаете, ведет подобное дело в суде штата Делавер в США и суммы там намного больше) .

2. Мошенничество с деньгами , как считает суд, было. Но конкретные обстоятельства должны быть установлены в процессе разбирательстве по сути. Тем не менее, судьи уже признали, что у ПриватБанка есть несколько «хорошо доказанных» (good arguable) эпизодов, которые указывают на мошенничество( по британским компаниям).

3. Сумма Претензий ПриватБанка достигла $3 млрд. ( Это только по британским компраниям,. суд в Штатах — отдельная песня). Судья первой инстанции согласился, что у Привата уже есть убедительные доказательства по эпизодам возможного мошенничества на $515 млн.(опять же, это только по британской юрисдикции).

4. Ну и главное — с Высоким судом Лондона боится обострять отношения даже Беня Колыма. ибо там с виновными разговор короткий и строгий. Поэтому Коломойский по решению этого суда уже компенсировал Приватбанку 10 млн. фунтов судебных расходов. К тому же активы Коломойского уже арестованы, ему и его структурам разрешено тратить не более 20 тыс. фунтов в неделю. чтобы не вывели активы.

Так что при выигрыше дела. взыскание денег будет оперативным (надежда на это есть еще и потому, что дело Привата ведут те же юристы, которые уже выигрывали споры у Коломойского в этом суде)..Поэтому Беня хочет рейдернуть всю Украину. Примерно как в старом анекдоте

- Дорогая, у меня для тебя две новости — плохая и хорошая.

- Какая плохая?

- Всё, что у нас есть, я проиграл в казино,

- А какая же тогда хорошая?

- Казино принадлежит мне..