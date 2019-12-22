Декабрь 22nd, 2019

Вышел украинский трейлер легендарной ленты Tenet с Паттинсоном

В Сети появился первый дублированный на украинский язык трейлер фильма Кристофера Нолана Тенет. Ролик появился на официальной странице Warner Bros. Pictures Україна.

Трейлер: https://kinoafisha.ua/films/princip#trailers

В шпионском триллере с элементами фантастики снялись Роберт Паттинсон, Элизабет Дебики, Джон Дэвид Вашингтон, Кеннет Брана, Майкл Кейн и другие. Нолан использовал в ленте свои любимые приемы со скрытыми смыслами, управлением временем и другими ходами.

Сам режиссер считает Довод своим самым амбициозным проектом. Крупномасштабные съемки ленты с серьезным актерским составом велись в семи различных странах.

Нолан известен по таким фильмам как Начало, Интерстеллар, Дюнкерк, Престиж и трилогия Темный рыцарь.