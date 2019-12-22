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Ученые рассчитали, сколько половых актов нужно совершать мужчине, чтобы избежать рака простаты

© СС0 Public Domain

Мужчинам рекомендуется совершать не менее 21 полового акта в месяц, чтобы избежать рака простаты. Об этом заявил уролог-онколог Дмитрий Ильин из Центра роботической хирургии Мариинской больницы Санкт-Петербурга со ссылкой на ряд посвященных данной теме исследований, пишет «ЮгПресса».

При этом мужчинам старше 40 лет необходимо регулярно проходить диагностику, а мужчинам старше 50 лет — сдавать анализ на простатический специфический антиген (ПСА) и делать УЗИ.

Рак простаты врачи, как правило, выявляют на поздних стадиях, что осложняет лечение, отмечают эксперты. Они советуют отказаться от пагубных привычек, перейти на правильное питание и заняться спортом — все это может снизить риск заболеть раком.

Category: Мир, Наука, Новости ﻿
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