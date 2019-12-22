Декабрь 22nd, 2019

Ученые нашли древний континент под ледовым щитом Антарктиды

Ученые нашли древний континент под ледовым щитом Антарктиды — пишет британское издание DailyMail.



Антарктида не всегда была одним континентом – ученые направили на ледовый щит камеры спутников и заглянули под лед. Далеко внизу, под слоем шапки вечного льда, они увидели силуэты древних континентов.



Ранее ученые предполагали, что Южный материк всегда был цельным. Но новые исследования выявили разломы – Антарктида состоит из остатков древних материков, которые и разглядел с орбиты спутник.



Древние континенты сформировались еще в Докембрийский период. Самое интересное – что их довольно много. Восточная половина Антарктиды представляет собой геологическую мозаику, которая за миллионы лет сформировала континент. Потом появился лед и мы получили сегодняшний вид Антарктиды.



Ученым уже давно известно о том, как древние остатки литосферных плит формируют современные материки. Но Антарктида стала интересна тем, что здесь собрано множество таких плит – несмотря на удаленность континента от других.



Возможно, в будущем ученые смогут глубже понять механизм геологии континента. Но для новых данных нужно бурить скважины глубоко внутрь материка, под ледяной щит, и брать пробы керна из разломов. Даже с современными технологиями это является очень сложной задачей.



Фото: dailymail