Декабрь 22nd, 2019

Турция пророет второй пролив из Черного в Средиземное море (фото)

Турция пророет второй пролив из Черного в Средиземное море длиной в 45 километров. Это будет самый масштабный проект за всю историю страны и региона.

Турция определилась с маршрутом самого масштабного проекта в современной истории страны — канал «Стамбул» (Kanal İstanbul) станет альтернативой перегруженному проливу Босфор.



Министр транспорта и инфраструктуры Турции Мехмет Джахит Турхан сказал: “Мы определили маршрут прокладки канала «Стамбул». Как только завершим проектные работы и планирования, начнем строительство”.







Также он отметил, что технико-экономическое обоснование проекта было сделано с учетом мельчайших деталей и те, кто работает над ним, уважительно относятся к критике со стороны противников строительства канала.



Как сообщают турецкие СМИ, канал «Стамбул» — самый масштабный и амбициозный проект в истории современной Турции, который должен соединить Мраморное и Черное моря. Протяженность искусственного канала – 45 км. Стоимость проекта по предварительным подсчетам составит $50 млрд.



Ожидается, что его пропускная способность составит 160 судов ежедневно. На канале планируется построить 10 мостов.