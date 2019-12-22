Декабрь 22nd, 2019

ЦАХАЛ поставил на вооружение новые тепловые прицелы

Elbit Systems объявляет о том, что две конфигурации семейства оружейных прицелов XACT вступили в оперативное использование Армией обороны Израиля, сообщает издание BulgarianMilitary.com. Компания выбрали для поставок тепловых прицелов для специальных операций ЦАХАЛа. В прошлом году Elbit Systems объявила о завершении поставок 4800 прицелов XACTth65 в Австралийскую армию.



Прицелы XACT позволяют эффективно работать днем, ночью и в условиях плохой видимости, а также обладают цветным OLED-дисплеем с высоким разрешение и возможностями обработки изображений.



XACT th64 обеспечивает распознавание целей транспортного средства с расстояния 1100 метров и распознавание человеческих целей с расстояния 600 метров, а XACT th65 с 1250 метров и 750 метров соотвественно. Оба прицела размещены в герметичном полностью погружаемом металлическом корпусе.



Элад Ааронсон, генеральный директор подразделения Elbit Systems ISTAR, прокомментировал поставки: «С момента запуска своего продукта несколько лет назад системы XACT выбирались многочисленными клиентами. Семейство систем XACT является хорошим примером наших постоянных усилий по предоставлению технологий, которые повышают как эффективность миссии, так и безопасность.»



http://mignews.com/news/politic/world/161219_164120_93539.html