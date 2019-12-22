Декабрь 22nd, 2019

Скрепное питание: В Тольятти две компании поставляли в школы и детсады гнилое мясо больных животных

В Тольятти предприятия «Мясная продукция» и «Мясной провиант» поставляли в городские образовательные учреждения некачественное мясо. Об этом пишет Новая Газета со ссылкой на сайт управления СК по Самарской области.







В детсаде и школе обнаружили более 50 тонн мяса! неизвестного происхождения, говорится во группе «ТОЛЬЯТТИ» во «ВКонтакте». На нем были признаки гниения и болезней, документы на продукцию отсутствовали.