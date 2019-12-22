 
 
Декабрь 22nd, 2019

Скрепное питание: В Тольятти две компании поставляли в школы и детсады гнилое мясо больных животных

В Тольятти предприятия «Мясная продукция» и «Мясной провиант» поставляли в городские образовательные учреждения некачественное мясо. Об этом пишет Новая Газета со ссылкой на сайт управления СК по Самарской области.



В детсаде и школе обнаружили более 50 тонн мяса! неизвестного происхождения, говорится во группе «ТОЛЬЯТТИ» во «ВКонтакте». На нем были признаки гниения и болезней, документы на продукцию отсутствовали.

Category: Новости, Россия ﻿
Loading...
Load...

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>