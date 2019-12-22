Декабрь 22nd, 2019

Селена Гомес побывала в Кении

Популярная американская певица Селена Гомес недавно вернулась из Кении. Там звезда сотрудничала с благотворительной организацией wemovement (которая занимается многочисленными детскими проектами), а о своих достижениях написала в сети.

«Я хочу поделиться многими историями и голосами, которые должны быть услышаны. Мы работаем над чем-то настолько особенным, что, надеюсь, изменит многие жизни. Сейчас это все, что я могу написать. @wemovement, вы делаете невероятные вещи, и для меня большая честь быть частью вашей семьи! Это только начало … Мое сердце принадлежит людям и служению им», — сообщила певица.

Известно, что причина поездки пока держится в тайне, но в ближайшее время девушка пообещала поделиться более подробной информацией.