Проект федерализации Украины будет поставлен на голосование

Ну, что ж, президентский законопроект «о децентрализации» (а по сути «об узурпации власти») был сегодня одобрен «зеленым комитетом», чтобы поставить его на голосование. Еще вчера комитет его отклонил — но, видимо, «перетерли на вечеринке».
После его принятия презЕдент самолично не просто сможет УВОЛИТЬ любого выбранного мэра, главу сельрады и т.д. и распустить сельсовет — он сможет вообще РАСФОРМИРОВАТЬ любую территориальную единицу.
Т.е. «с завтрашнего дня ваше село — часть Донецкой области». Даже, если оно находится под Одессой или на Закарпатье (это смешно, потому что правда).
Вот как у крымчан местное самоуправление, если не ошибаюсь, находится в Сочи. И всё. Пишите письма мелким почерком.
А будете бузить — к вам в гости приедет нацгвардия, нквДБР, НАБУ и прочие веселые органы. На карательные органы бюджет 2020 как раз увеличен.
Ну, и «вишенка на торте», что «особый статус» (а по сути «федерализацию») можно будет принять для любого региона простым голосованием в 226 зеленых голосов.
Ви зробили це разом, придурки.
Аллан Левитов
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