Декабрь 22nd, 2019

Медсправка 002

Тем, кто собирается приобрести оружие, требуется справка по форме 002-о/у и еще два документа, выданные в наркологическом и психоневрологическом диспансере, свидетельствующие об отсутствии проблем со здоровьем и вредных привычек. Этот пакет можно получить гораздо быстрее, чем обычно, если обратиться в компанию https://spravki-002.com. Для получения справки нужно оформить на сайте заявку, введя личные данные и скан паспорта. Стоимость услуги 5.500 руб. Компания принимает заявки и по московскому телефону с 9:00 до 22:00 московского времени.

Преимущества получения справки онлайн

Такой способ оформления документов позволяет обойтись без поездок по разным учреждениям. В них приходится ожидать результаты анализов, тем более что врачи могут назначать дополнительные способы диагностики, увеличивая время получения документа. Между тем, иногда справка нужна срочно. Например, когда человек устраивается работать охранником. Обратившись онлайн, он сможет получить документ, разрешающий хранить и носить оружие. Его привезет курьер через 24 часа после оформления заявки. К нему будут приложены справки из наркологического и психоневрологического диспансера. Это абсолютно официальные документы, с печатями и подписями, выданные официальным медицинским учреждением столицы.

Дополнительные услуги

Кроме справки для оружия в компании можно оформить и другим медицинские документы. С полным списком наименований предлагается ознакомиться на сайте. Предприятие выдает несколько десятков видов медицинских документов. Чтобы заказать любой из них, нужно позвонить по телефону, указанному на страничке, или заполнить онлайн заявку.

Как проходит получение и оформление:

1. клиент оставляет на сайте заявку или звонит по телефону;

2. оператор перезванивает и уточняет детали;

3. начинается оформления документа;

4. справка правильно заполняется и выдается клиенту на законных основаниях.

Доставка курьером по Кольцевой линии метро бесплатна, на другие станции метрополитена стоимость доставки 500 р. За отдельную плату возможна доставка на городской адрес.

Все медицинские документы оформляются в поликлинике Москвы и фиксируются в общем документообороте системы здравоохранения. К выданной справки невозможно будет придраться. Она выдержит любые проверки и запросы. Документ будет правильно заполненным, содержащим все нужные анализы, поэтому его можно смело предоставлять в любое учреждение.

Центр выдает заполненные и заверенные бланки на законных основаниях. Если будут запросы со стороны проверяющих лиц, факт выдачи будет официально подтвержден.