Декабрь 22nd, 2019

Кресла для работы в офисе — важный элемент имиджа компании

Офисная мебель является частью корпоративного стиля, участвует в формировании мнения о компании, его сотрудниках и руководителе. Именно поэтому очень важно подобрать качественные, функциональные, практичные стулья, которые обеспечат создание нужной рабочей атмосферы.

Офисный стул — это рабочее место, которое позаботится о здоровье сотрудника, а также создаст все условия для его продуктивной деятельности.

Классификация кресел для офиса

Кресло для работы в офисе подразделяется на несколько видов, в зависимости от назначения:

для посетителей. Это максимально простые кресла, которые подходят для длительной эксплуатации, выдерживают интенсивные нагрузки, удобны, устойчивы, а также внешне привлекательны;

для штатных сотрудников. Такие кресла должны быть комфортными, способствовать повышению работоспособности . Не лишней будет колесная база, которая позволит из положения сидя дотянуться до любой точки. Также не лишним будет наличие встроенных регулировок, которые позволят подстроиться мебели под каждого сотрудника;

для руководителей. Такие кресла имеют солидный вид, изготовлены из качественных расходных материалов. Они станут изюминкой интерьера. Встроенные регулировки позволяют легко из одного положения перейти в другое, изменить наклон спинки, высоту сиденья.

Кроме того, кресла могут отличаться по материалу изготовления, стилю, инженерии, цветовому исполнению, габаритам.

Рекомендации по выбору офисного кресла

Перед тем как купить офисное кресло, следует обратить внимание на следующие моменты:

наличие синхромеханизмов, которые отвечают за обеспечение синхронного наклонения спинки и сидения; регулировки высоты подлокотников, глубины сиденья и высоты спинки в зависимости от роста сотрудника; ортопедическая спинка, которая предотвращает усталость и болевые ощущения в конце рабочего дня; прочность крестовины; мобильность. Наличие колес существенно ускоряет рабочий процесс, позволяет легко перемещаться по помещению, не покидая рабочего места; наличие износоустойчивой, гигиенической обивочной ткани, которая не вызывает аллергии, а также “эффекта мокрой спины; устойчивость к механическим повреждениям и другим негативным факторам.

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