Декабрь 22nd, 2019

Известный диетолог рассказал, как быстро получить плоский живот





Список действий для желающих получить идеальный пресс

Живот — это больная тема большинства женщин. Как его убрать? Дайте мне специальные упражнения, чтобы, наконец, его уничтожить! Однако, как отметила диетолог-нутрициолог Надежда Пахирко на своей странице в Instagram, не существует упражнений на сжигание жира в конкретном месте.



Нельзя убрать живот бесконечным качанием пресса. Ведь жир уходит из тела равномерно и никакие упражнения не заставят его сгореть именно там, где бы нам хотелось! Кроме того, прокачка мышц живота увеличивает их в объеме, что может увеличить размер вашей талии. Она станет шире.



Но это произойдет, только если вы не соблюдаете несколько важных правил.



При подсчете калорийности, учитывайте физнагрузки, чтобы общий дефицит калорий составлял не более 20%.

Помимо упражнений следите за своей спиной. Мышцы живота и спины взаимосвязаны.

Как добиться упругого пресса: диетолог раскрыла формулу плоского живота.



Ну, и, конечно, упражнения на пресс сделают его крепким, подтянут животик. А при уменьшении жировой прослойки, можно будет увидеть, как мышцы пресса красиво прорисовываются.



Пресс есть у всех — просто мы его не видим за жировой прослойкой. И каждая из вас может убрать этот барьер с помощью питания и упражнений.



Эксперт также сделала подборку своих любимых упражнений на укрепление мышц пресса. Начинаем укреплять пресс прямо сейчас, чтобы к тому моменту, когда жирок растает, ваш плоский животик сиял во всей красе, а не болтался мешком.