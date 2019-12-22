Декабрь 22nd, 2019

Эмилия Кларк запретила делать селфи с поклонниками

Звезда сериала «Игра престолов» Эмилия Кларк обратилась к поклонникам с необычной просьбой – не делать с ней селфи. Причиной тому послужили проблемы актрисы со здоровьем.

В новом выпуске подкаста Jessie Ware’s Table Manners знаменитость рассказала о неприятной ситуации, которая случилась с ней в аэропорту.

«Я была в аэропорту, и у меня началась паническая атака из-за морального и физического истощения. Я расплакалась, и в этот момент ко мне подходит парень со словами: «Можно ли с вами сделать селфи?», на что я ответила: «Я не могу дышать, мне очень жаль», – поделилась Кларк.

Она также постаралась объяснить, как все-таки можно с ней сделать заветное фото: «Поясню кое-что. Когда вы подходите, то должны пообщаться с человеком, а не просто сказать: «Дайте нам селфи и до свидания». Это должно быть так: «Здравствуйте, меня зовут так-то, я тот-то». Это уже коммуникация и отношение человека с человеком».