Декабрь 22nd, 2019

Документ 003

Водителям необходима медицинская справка по форме 003-в/у. Ее выдают с 2016 года. До этого времени требовалась справка по другой форме и ее было сложнее получить. Документ 003-в/у имеет упрощенный порядок выдачи, так как отменены некоторые специалисты.

Когда требуется

Документ нужен в ряде случаев:

• выдача водительских прав;

• замена прав;

• открытие новой категории;

• восстановление прав;

• трудоустройство на работу, связанную с автотранспортом.

ГИБДД может потребовать пройти медицинскую комиссию и получить справку по форме 003-в/у, если возникнут подозрения, что у водителя есть заболевания, ограничивающие возможность управлять транспортным средством.

Справка не нужна:

• при восстановлении утерянного водительского удостоверения;

• при смене фамилии.

Как оформляют

Перечень специалистов, у которых нужно пройти исследование, чтобы получить документ, зависит от категории. В самом простом случае потребуется пройти терапевта, офтальмолога, психиатра и нарколога. Дополнительно врачи могут отправить к неврологу и на электроэнцефалографию.

Более высокие категории требуют прохождения дополнительно отоларинголога. Электрокардиограмма и заключение невролога в этом случае придется получать в обязательном порядке.

Нарколог и психиатр обязательно должны быть сотрудниками государственных медицинских учреждений, а остальные врачи могут работать в любых медицинских центрах.

Где получить справку

Справку получают в государственных медучреждениях, либо в коммерческих центрах, у которых есть лицензия. Порядок действий следующий:

1. выбрать медучреждение;

2. взять в регистратуре соответствующий бланк;

3. получить по месту регистрации справку от нарколога и психиатра;

4. прийти в клинику и пройти обследование у других специалистов;

5. прийти к терапевту с результатами осмотра всех врачей.

Терапевт заполнит справку, подпишет и заверит подписью. Медицинская справка действительна в течение 12 месяцев со дня выдачи.

Куда обратиться

Хотя новая форма выдается в упрощенном порядке, получение справки по-прежнему остается трудоемким мероприятием, которое занимает несколько дней. Сэкономить время можно, если обратиться в https://spravki-003.com, где медицинскую справку оформляют онлайн. Тогда она будет на руках в течении 24 часов.

При оформлении онлайн не нужно посещать поликлиники и диспансеры. Официальный документ, с подлинными печатями и подписями, заключением о допуске к вождению, привезет курьер в удобное время.