Декабрь 21st, 2019

​»За Путина, за Асада!» — в Ростов-на-Дону из Сирии прибыли 12 гробов путинской ЧВК «Вагнер»

На днях Россию всколыхнуло сообщение о взятии в плен и казни террористами ИГИЛ двух российских наемников, отправленных в Сирию таинственной пропутинской частной военной компанией «Вагнер».

Это далеко не единственные жертвы. Только в конце сентября и только в российский Ростов-на-Дону прибыло аж 12 гробов с погибшими в Сирии бойцами данного ЧВК. Информацией с «Радио Свобода» поделилась знакомая казненного ИГИЛ Романа Заболотного, передает «Диалог.ua». Она отметила, что «Вагнер» вербует российских мужчин, обещая им «золотые горы» — 240 тысяч рублей в месяц. Таких денег в итоге наемники в глаза не видят, уверяет девушка. Более того, многие еще и возвращаются в гробах с чужой войны.