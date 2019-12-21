Декабрь 21st, 2019

В Пентагоне раскрыли, сколько всего было военных экспедиций в Антарктиду

Пентагон признал, что последняя крупная военная экспедиция в Антарктиду была в середине 50-х годов прошлого века. До этого США провели как минимум три крупных военных экспедиции, включая масштабный облет территории ледового континента в 1939 году.

Последняя военная экспедиция предположительно искала следы пребывания «других военных». Но каких военных Пентагон искал в официальном коммюнике не уточняется. Хотя конспирологи склоняются, что это были следы пребывания Третьего Рейха после из последней официальной экспедиции в 1939 году.

Все экспедиции кроме последней, включая «большой прыжок» были организованы под руководством контр-адмирала Ричарда Бэрда. Последняя экспедиция Бэрда считалась частично удачной, поскольку во время нее было потеряно два самолета и погибло несколько человек.

В 1929 году на побережье Антарктиды была основана база Литл-Америка. Бэрд дал название ряду районов Антарктиды (к примеру, Земля Мэри Бэрд).

В экспедиции 1933—1935 годов открыл с воздуха гору Сидли, которая, как позднее выяснилось, является самым высоким вулканом континента.

В экспедиции 1939—1941 годов был применён огромный вездеход, однако он показал свою непригодность для условий Антарктиды.

Экспедиция 1946 года планировала Объявление суверенитета США над практически достижимыми территориями Антарктиды (официально эта цель отрицалась даже после окончания экспедиции); Однако по договору от 1959 года все территории были объявлены нейтральными.