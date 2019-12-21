Декабрь 21st, 2019

В честь малыша Йоды из «Мандалорца» придумали коктейль (фото)

Один из баров Миннеаполиса добавил в меню новый коктейль, о названии которого можно догадаться по одному только внешнему виду напитка. Итак, встречайте, коктейль «Малыш Йода»:

Напиток придумал бармен Крис Хернер. Коктейль состоит из джина, лаймового сока и обычного сахарного сиропа. В качестве глаз Хернер использовал две вишни, а вместо ушей — дольки лайма, закрепленные зубочистками.

Коктейль подается в бокале для шампанского (эту модификацию называют «Шампанским блюдцем»), его ножка обернута салфеткой — как будто это одеяние будущего джедая. Неплохой способ подачи, например, для новогодней вечеринки!