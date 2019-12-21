Декабрь 21st, 2019

Умерла модель и звезда показов Рианны Mama Cax

30-летняя модель Каксми Брутус, известная под именем Mama Cax, скончалась в больнице Нью-Йорка. Печальная новость об этом появилась на ее странице в Instagram. На прошлой неделе она сама рассказала в соцсети о проблемах со здоровьем, пожаловавшись на сильную боль в животе. Девушка провела в госпитале неделю.

Было бы преуменьшением назвать Cax бойцом. Как человек, переживший рак, она привыкла брать на себя решение сразу нескольких проблем. В свои последние дни на земле она боролась с присущей ей твердостью,

— говорится в сообщении.

Mama Cax

Каксми родилась в США, но большую часть жизни провела на Гаити. Когда девушке было 14 лет, ей диагностировали рак костей и легких. Два года спустя она перенесла операцию по замене тазобедренного сустава. Из-за прошедшей неудачно операции Брутус ампутировали правую ногу.

Инвалидность не помешала ей стать моделью. В 2017 году она подписала контракт с агентством Jag Models. Сотрудничала с брендами Becca Cosmetics, Olay, Chromat и другими. Mama Cax участвовала в показах бельевого бренда Рианны Savage x Fenty. Певица в числе первых прокомментировала новость о смерти модели.

Королева. Сила. Невероятная красота на подиуме показа Savage x Fenty в этом году, которая вдохновила много людей по всему миру,

— написала певица и дизайнер о Каксми Брутус в Twitter.