Декабрь 21st, 2019

США включили Россию в список стран, где нарушается право на свободу вероисповедания

Госдепартамент США вновь включил Россию в список стран, где нарушается право на свободу вероисповедания.

В заявлении ведомства говорится, что Коморские острова, Россия и Узбекистан помещены в Special Watch List (SWL, специальный список наблюдения), куда входят страны, где допускаются серьезные нарушения религиозной свободы. В этот список добавлены Куба, Никарагуа, Нигерия и Судан.

В особом списке стран, вызывающим наибольшее беспокойство госдепа в связи с ограничением свободы вероисповедания, остаются Мьянма, Китай, Эритрея, Иран, КНДР, Пакистан, Саудовская Аравия, Таджикистан и Туркмения.