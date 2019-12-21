Декабрь 21st, 2019

Россия и Украина подписали протокол по транзиту газа. Новый договор будет рассчитан на пять лет

Россия и Украина вечером 20 декабря подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа и урегулировании взаимных требований.

«Россия и Украина урегулировали взаимные претензии по газу, больше судебных исков и споров не будет», — сообщил вице-премьер Дмитрий Козак. По его словам, подписание итогового пятилетнего контракта ожидается до конца года.

Как сообщили в офисе президента Украины Владимира Зеленского, в рамках соглашения «Газпром» обязался выплатить «Нафтогазу» 3 миллиарда долларов долга по решению Стокгольмского арбитража.

Срок действия предыдущего десятилетнего соглашения заканчивается 1 января 2020 года.

Переговоры о новом соглашении шли на фоне споров между «Газпромом» и «Нафтогазом» в Стокгольмском арбитраже.