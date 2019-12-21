Декабрь 21st, 2019

Писательница Джоан Роулинг вызвала цунами возмущения левых активистов

Писательница Джоан Роулинг вызвала цунами возмущения левых активистов после того, как выступила в защиту «трансфобки».



История началась с того, что правительство Шотландии предложило разрешить людям самим выбирать себе официальный пол, а сотрудница британского аналитического института «Центр глобального развития» Майя Форстейтер написала по этому поводу серию критических твитов. Форстейтер заявила, что есть только два биологических пола, и мужчина не может просто взять и стать женщиной, тем более, если он даже не сделал себе пластическую операцию.



Из-за этих твитов работодатель уволил ее за трансфобию. Форстейтер подала на него в суд (ведь она высказывала частное мнение), но судья счел, что слова Форстейтер являются «несовместимыми с человеческим достоинством и фундаментальными правами других людей» и могут причинить трансгендерам «огромную боль». Поэтому, по мнению суда, Форстейтер не имела права высказывать подобные мысли и была уволена справедливо.



Когда о приговоре стало известно, Джоан Роулинг написала следующий твит:

«Одевайтесь как хотите.

Называйте себя как вам угодно.

Спите с любым взрослым, который на это согласен.

Живите счастливо в мире и безопасности.

Но выгонять женщину с работы за слова о том, что пол действительно существует?»



После этого на Роулинг посыпались шишки: трансгендеры и левые активисты говорят, что ее твит «разбил им сердце», обзывают ее плохими словами и требуют прекратить «опасную трансфобную пропаганду» и исчезнуть из общественной жизни. Писательница не дождалась и однозначной поддержки от правых: некоторые из них пишут, что она пострадала от разъяренной толпы, которую сама же и помогала создать. Роулинг пока держится, не стирает свой пост и ни перед кем не извиняется.



отсюда



________________________________________



Люди перестали понимать, что является оскорблением и фобией, а что нет. Если бы Майя Форстейтер написала, что трансгендеры ей отвратительны или что-то в том же роде, но ведь нет! Она написала: «есть только два биологических пола». В чём тут можно усмотреть трансфобию?