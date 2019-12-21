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Первые плоды животворящих санкций: Швейцарская компания заморозила участие в Nord Stream 2

Швейцарская компания Allseas, привлеченная к прокладке трубопровода для Nord Stream 2, приостановила участие в строительстве.

Швейцарская компания

Об этом фирма сообщила на своем сайте в ночь на субботу, 21 декабря, сразу после вступления в силу закона об американских санкциях, передает DW.

Как следует из сообщения, компания приостановила свою деятельность по укладке трубопровода в ожидании принятия закона об оборонном бюджете США. В Allseas также ждут указаний, содержащих «необходимые нормативные, технические и экологические разъяснения от соответствующего органа США».

Ранее президент США Дональд Трамп одобрил утвержденный Конгрессом и Сенатом пакет санкций против компаний, участвующих в строительстве газопровода Nord Stream 2. В частности, штрафные меры предусматривают запрет на въезд в США. Кроме того, любая собственность компаний, находящаяся на территории Соединенных Штатов, будет заморожена. Это может повлиять на активы Allseas в Техасе, а также на суда компании, которые курсируют в территориальных водах США.

Category: Новости, Россия ﻿
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