Декабрь 21st, 2019

Названа самая полезная каша для людей

Гречка и ячмень являются самыми полезными крупами, тогда как манка и рис могут скорее навредить, пишет Sun.

По ее словам, гречка содержит много белка (свыше 12%) и отличается самым высоким уровнем железа среди круп. Кроме того, она дает организму витамин Р, важный для капилляров, а также антиоксидант кверцетин, способствубщий раковой профилактике.

Что касается овсянки, то в ней содержится много полезных для оздоровления кишечника и похудения пищевых волокон, а также витаминов группы В и магния, важного для хорошего состояния нервной системы. Кроме того, в этой каше много бета-глюканов, веществ, способных снижать уровень холестерина.

«В ячменной каше содержится 10 процентов клетчатки и до 66 процентов сложных углеводов, которые медленно усваиваются, не допуская резких скачков уровня сахара в крови. Ячменную кашу нужно включать в рацион людей, страдающих от сахарного диабета», – пояснила эксперт.

В свою очередь, манка и белый рис, могут быть уместны в рационе лишь при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. В этих крупах очень мало витаминов и минеральных веществ, но очень много «быстрых» углеводов, из-за которых они резко повышают уровень сахара в крови.