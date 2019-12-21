Минфин США уточнил детали санкций против российских газопроводов

Министерство финансов США уточнило детали санкций, предусмотренных оборонным бюджетом на 2020 год в отношении российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Об этом сообщает ТАСС.

«После подписания президентом 20 декабря 2019 года положения раздела 7503 (где перечислены санкции в отношении газопроводов — прим. «Ленты.ру») военного бюджета вступают в силу немедленно», — говорится в пояснении Минфина.

Таким образом, строительство газопроводов должно быть остановлено сразу. В то же время отмечается, что допустимы исключения из требований для безопасности трубопровода или команды на борту судна, защиты человеческих жизней или технического обслуживания, чтобы избежать экологического или другого существенного ущерба.

Ранее 21 декабря швейцарская компания Allseas, которая занимается укладкой «Северного потока-2», приостановила работы, приняв решение дождаться пояснений от Минфина США по поводу предусмотренных оборонным бюджетом санкций.

В тот же день американский президент Дональд Трамп одобрил оборонный бюджет объемом 738 миллиардов долларов на 2020 финансовый год.