 
 
Декабрь 21st, 2019

Китай вывел на орбиту спутник-шпион со сверхмощной оптикой



Китайская Народная Республика запустила с космодрома Тайюань в провинции Шаньси спутник микроволнового дистанционного зондирования Земли с высокой степенью разрешения Гаофэнь-10.

Как сообщает Синьхуа, спутник был запущен с помощью ракеты-носителя Чанчжэн-4С и успешно выведен на заданную орбиту. По словам китайских специалистов, установленная на спутнике оптика позволяет делать фотоснимки с разрешением менее одного метра.

Гаофэнь-10 будет использоваться для наблюдения при проектировании дорожных сетей, градостроительстве, для оценки урожайности сельскохозяйственных угодий, а также мониторинга и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Tags: | Category: Наука, Новости ﻿
Loading...
Load...

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>