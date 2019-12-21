Декабрь 21st, 2019

Китай вывел на орбиту спутник-шпион со сверхмощной оптикой





Китайская Народная Республика запустила с космодрома Тайюань в провинции Шаньси спутник микроволнового дистанционного зондирования Земли с высокой степенью разрешения Гаофэнь-10.

Как сообщает Синьхуа, спутник был запущен с помощью ракеты-носителя Чанчжэн-4С и успешно выведен на заданную орбиту. По словам китайских специалистов, установленная на спутнике оптика позволяет делать фотоснимки с разрешением менее одного метра.



Гаофэнь-10 будет использоваться для наблюдения при проектировании дорожных сетей, градостроительстве, для оценки урожайности сельскохозяйственных угодий, а также мониторинга и ликвидации последствий стихийных бедствий.