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«Ирландец» будет последним фильмом Мартина Скорсезе

"Ирландец" может стать последним фильмом Мартина Скорсезе

Криминальная драма «Ирландец» может стать последним фильмом знаменитого голливудского режиссера Мартина Скорсезе. Как заявил мэтр в интервью изданию The Guardian, фильмы по комиксам лишили его возможности выпускать новые работы в широкий прокат.

«Мы много раз обсуждали то, что кинотеатры были буквально реквизированы фильмами про супергероев, в которых какие-то персонажи просто летают, что-то разбивают и взрывают, что прекрасно, если, конечно, вы хотите это увидеть. Просто не стало места для других картин. Я не знаю, сколько еще я могу снимать, может быть, на этом все. Мой последний фильм. Я серьезно думал о том, чтобы сделать его и, возможно, показать его один день во время Нью-Йоркского кинофестиваля, может быть, один день в Синематеке в Париже. Я не шучу», — посетовал он.

По мнению Скорсезе, такие фильмы, как «Авиатор» и «Остров проклятых» теперь не смогут пробиться в прокат. «Отступники» вышли вопреки всему, просто помогло участие звезд», — добавил постановщик.

Напомним, что производственный бюджет «Ирландца» оценивается минимум в 159 миллионов долларов, не менее половины этой суммы было потрачено на продвижение картины. Она претендовала на ряд престижных профессиональных наград.

Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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