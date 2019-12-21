Декабрь 21st, 2019

Ди Каприо рассказал как сжег огнеметом каскадеров

Леонардо Ди Каприо признался, что по-настоящему поджигал каскадеров огнеметом на съемках фильма.

«Мне действительно пришлось поджечь их настоящим огнеметом. Мне было очень жаль их, но вскоре мне стало жаль и себя, потому что жар от огнемета ударил мне в лицо. В тот день у меня начались головные боли. Я знал, что мне снова придется воспользоваться огнеметом, но уже, слава богу, на свежем воздухе», — рассказал актер.

Напомним, действие фильма разворачивается в 1969 году в Лос-Анджелесе. Фильм посвящен жизни двух приятелей — актера Рика Далтона (Ди Каприо) и его дублера Клиффа Бута (Питт).