Черногория купила израильские «Самсоны»

Израиль поставит Черногории комплект дистанционно управляемых боевых модулей семейства «Самсон» (Samson RCWS).

Первый межправительственный контракт на сумму 35 млн долларов был подписан в воскресенье министром обороны Черногории Предрагом Бошковичем и гендиректором Минобороны Израиля Уди Адамом.

Израильские «Самсоны» будут установлены на армейский бронированный вездеход производства американской компании Oshkosh.

Управляемый боевой модуль производства израильской компании «Эльбит Системс» оснащен дистанционно управляемой системой наводки на цель и стрельбы. Это позволяет наводчику-оператору в условиях боя вести огонь, не покидая кабины танка или БТР.