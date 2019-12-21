Декабрь 21st, 2019

Билли Айлиш показала своего странного домашнего любимца

Билли Айлиш (Billie Eilish) приняла участие в одном из эпизодов шоу «Караоке в машине» с Джеймсом Корденом (James Corden), где спела несколько своих песен и поделилась любовью к творчеству Джастина Бибера (Justin Bieber). Позже девушка пригласила ведущего к себе домой посмотреть на ее любимого домашнего питомца. Им оказался тарантул.

Для молодой звезды Джеймс Корден решил сделать исключение и заехать в гости, ведь обычно по правилам шоу встреча происходит в машине. Однако, увидев паука, мужчина был уже не столь уверен в возможной будущей дружбе с певицей, ведь он до ужаса боится этих насекомых. И все же, ведущий набрался смелости и даже разрешил Билли посадить тарантула себе на руку. И тут произошло самое страшное! Певица вышла из комнаты и оставила Джеймса одного наедине с его кошмаром.

«Как ты смеешь? Ты ужасна. Я не двигаюсь. Мне это не нравится. Совсем не нравится…» — нервно пробурчал мужчина.

К величайшему облегчению Джеймса, Билли быстро вернулась и забрала домашнего любимца.