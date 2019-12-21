Декабрь 21st, 2019

Аваков является главой игорного бизнеса в Украине — прокуратура

Аваков является главой игорного бизнеса в Украине — прокуратура получила неопровержимые факты. По крайне мере его управление «крышует» все игорное направление в стране, считают в службе.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что правоохранительные органы, которые должны препятствовать игорному бизнесу, сейчас «крышуют» это направление.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

«Сейчас в стране сложилась ситуация, когда лица, на которых законом возложена обязанность противодействовать «игорному бизнесу», его возглавляют.

Это недопустимо и роль прокуратуры в этом направлении будет жесткой и безапелляционной», — подчеркнул он.

Также, как сообщается, по результатам совещания в ГПУ приняли решение о создании совместных рабочих групп правоохранительных органов, а также обеспечения системной работы и координации деятельности в направлении противодействия игорному бизнесу.