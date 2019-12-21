Компания Apple создала секретную команду для разработки спутников. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, инженеры из космической индустрии работают над созданием технологии, связанной с передачей данных с помощью спутников. Проект возглавляют Майкл Трела и Джон Фенвик, бывшие аэрокосмические инженеры и сотрудники Skybow Imaging.

Разработка проекта находится на ранней стадии и может быть отменена, однако в нем заинтересован лично глава корпорации Тим Кук.

При этом неясно, пытается ли Apple создать собственный летательный аппарат или наземное оборудование, которое будет получать данные от уже запущенных спутников и передавать их на мобильные устройства, отмечает агентство. Предположительно, компания ищет способы связать интернет-сервисы напрямую с гаджетами, минуя сети мобильных операторов.