Декабрь 20th, 2019 В США запустили в космос пилотируемый корабль, который полностью вытеснит российские «Союзы» (видео) Ракета-носитель Atlas V, стартовавшая с мыса Канаверал, вывела на расчетную траекторию к МКС корабль CST-100 Starliner — пилотируемую капсулу от Boeing для доставки людей и грузов на орбитальную станцию. Момент старта Atlas V с площадки на мысе Канаверал Это первый полет Starliner, экипажа на борту тестовой миссии нет. До МКС корабль доберется в беспилотном режиме вместе с манекеном — «астронавтом» Рози. Капсула доставит на станцию 280 килограммов груза. Тестовый полет с командой астронавтов запланирован на первый квартал 2020-го. NASA рассчитывает, что Starliner и корабль Dragon от SpaceX позволят отказаться от услуг «Роскосмоса», который отправляет к МКС и астронавтов, и космонавтов на кораблях «Союз». Commercial Crew: Prepare For Launch NASAKennedy В NASA называют «Союзы» устаревшими и ненадежными, одно место на корабле при каждом запуске стоит для американского космического агентства 81-85 миллионов долларов, напоминает The Verge. Для сравнения, запуск ракеты Falcon 9 с кораблем Dragon, который пока доставляет на МКС только грузы, стоит 62 миллиона долларов. SpaceX и Boeing не называли стоимость одного места для астронавта на своих кораблях, Управление генерального инспектора NASA (Office of Inspector General, OIG) давало оценку для Starliner 90 миллионов долларов, для Dragon — 55 миллионов. Boeing с оценкой не согласился. Контракт с Boeing и SpaceX по программе коммерческих пилотируемых полетов NASA заключило в 2014 году. SpaceX получила 2,6 миллиарда долларов на разработку капсулы для экипажа, Boeing — 4,2 миллиарда. С 1981-го по 2011 год США запускали на орбиту пилотируемые многоразовые шаттлы. К 2010 году один запуск стоил 775 миллионов долларов. Обе компании не получат разрешение на отправку экипажей МКС, пока не докажут безопасность кораблей. NASA готовит экипажи для кораблей Starliner и Dragon

NASA готовит экипажи для кораблей Starliner и Dragon Видео: NASA показало год из жизни Солнца

Видео: NASA показало год из жизни Солнца НАСА отправит на Марс летающий беспилотник (видео)

НАСА отправит на Марс летающий беспилотник (видео) США испытали самый мощный в истории человечества ракетный ускоритель (видео)