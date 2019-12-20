Декабрь 20th, 2019

В США принимают на вооружение тяжелый истребитель-бомбардировщик (фото)

F-15E U.S. Air Force

ВВС США в 2020 году намерены приобрести 8 модернизированных истребителей-бомбардировщиков F-15EX Advanced Eagle, разработкой которых занимается американский авиастроительный концерн Boeing. Как сообщает Jane’s, Конгресс США уже согласовал выделение средств на приобретение боевых самолетов; проект бюджета теперь должен подписать президент США Дональд Трамп.

Boeing представил проект модернизации тяжелого истребителя-бомбардировщика F-15E Strike Eagle летом 2018 года. Это будет самый вооруженный истребитель в мире, поскольку одна из его боевых конфигураций предполагает оснащение 22 ракетами класса «воздух-воздух», а другая — восемью ракетами класса «воздух-воздух» и 28 корректируемыми авиационными бомбами SDB.

Согласно одобренному бюджету, ВВС США закажут концерну Boeing проведение опытно-конструкторских работ по проекту F-15EX, а также поставку двух опытных летных образцов самолетов. Кроме того, концерн должен будет собрать и передать военным шесть серийных истребителей этого типа.

Истребители F-15 Strike Eagle поступили на вооружение ВВС США в конце 1980-х годов. Их разработали на базе истребителей завоевания превосходства в воздухе F-15 Eagle, принятых на вооружение в середине 1970-х годов. Последние закупки F-15 были произведены ВВС США в 2001 году. Тогда в войска были поставлены пять новых Strike Eagle

F-15E способен развивать скорость до трех тысяч километров в час. Его боевой радиус составляет около 1,3 тысячи километров. Strike Eagle вооружен 20-миллиметровой авиационной шестиствольной пушкой M61A1 Vulcan с боезапасом на 500 выстрелов, а также оснащен подкрыльевыми и подфюзеляжными пилонами для подвески различного ракетного и бомбового вооружения общей массой 10,4 тонны.