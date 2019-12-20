Умерла знаменитая девушка Джеймса Бонда

Французская актриса и модель Клодин Оже, сыгравшая девушку Джеймса Бонда в фильме «Шаровая молния» с Шоном Коннери в главной роли, скончалась. Об этом сообщает The Independent.

Артистке было 78 лет. Она умерла в Париже. Причины смерти пока не раскрываются.

Оже родилась в столице Франции в 1941 году, а в 1958-м начала карьеру фотомодели. Она также снялась в таких фильмах, как «Полицейская история», «Операция «Святой Януарий»», «Красное и черное» и «Соль на нашей коже».

«Шаровая молния» — четвертый фильм о британском спецагенте Джеймсе Бонде. Он вышел в 1965 году, режиссером выступил Теренс Янг. Оже в картине исполнила роль Домино Дерваль.