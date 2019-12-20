Декабрь 20th, 2019

Трамп потребовал немедленных слушаний в Сенате по своему импичменту

Президент США Дональд Трамп потребовал немедленно начать слушания в Сенате в рамках импичмента.

«После того, как демократы не обеспечили мне должного разбирательства в Палате представителей, ни юристов, ни свидетелей, ничего, они теперь хотят диктовать Сенату, как проводить свой процесс. На самом деле, у них нет никаких доказательств, и они никогда не появятся. Я хочу немедленного суда!» — написал он в своем твиттере.

Трамп также добавил, что демократам не удалось получить ни одного голоса от республиканцев в ходе голосования по импичменту в Палате представителей.

18 декабря Палата представителей проголосовала за импичмент Трампа. Он стал третьим в истории президентом, которому выразили недоверие. Президент будет отстранен от власти в случае, если за это выскажутся две трети членов Сената. Вероятность этого невелика, поскольку там большинство у республиканцев.