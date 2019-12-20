Декабрь 20th, 2019

Шарлиз Терон рассказала, что ее дочь хочет стать бисексуалкой, а сын — девочкой

Голливудская актриса Шарлиз Терон не раз смущала сторонников снимками своего старшего сына Джексона, который одевает платье. На днях она решила больше рассказать о воспитании ребенка-трансгендера.

В интервью Pride Sourc Шарлиз Терон призналась, что раньше не сталкивалась с подобными историями. Ее 7-летний сын Джексон уже давно просит одевать его в платье и не стесняется рассказывать о своей трансгендерности. Поэтому сама Шарлиз обратилась к общественности с просьбой не осуждать ребенка за его выбор и выбирать местоимения женского рода для обращения к Джексону.

«История моей дочери — это ее история. Однажды она сама расскажет ее, если захочет. Мне, как матери, только важно, чтобы окружающие и пресса использовали правильное местоимение в разговорах. Думаю, для нас будет становиться все труднее по мере его взросления, если ее по-прежнему будут называть «он», — пояснила Шарлиз Терон.

Кроме этого, актриса призналась, что ее дети, хотя еще слишком малы для того, чтобы обсуждать сексуальные ориентации, уже определились, каким видят свою будущее. Так, 4-летняя Августа уверена, что не будет менять пол, однако будет иметь отношения как с ребятами, так и с девушками. Шарлиз Терон это совсем не смущает, а звездная мама счастлива, что ее усыновленные дети думают свободно и живут без каких-либо стандартов общества.

«Хотя они еще малы, мы все же говорим на такие темы. Когда они говорят:» Я женюсь «, я всегда спрашиваю:» С кем — с мальчиком или девочкой? «Мне нравится, что мои дети знают — это нормальный вопрос .. . 4-летняя Августа уверена, что она будет вступать в брак пять раз: с тремя мальчиками и двумя девочками. и мне нравится, что у нее есть свобода так думать. Бог его знает, как оно там будет, но мне нравится, что она чувствует, что может безопасно думать, что все возможно, и что она решит это сама в будущем «, — добавила актриса.

Как известно, Шарлиз Терон усыновила Джексона в 2012 году, а через три года удочерила дочь Августу. Оба носят фамилию актрисы — Терон. Дети проживают со звездной мамой в ее роскошном имении в Лос-Анджелесе, а старший ребенок посещает одну из частных школ.