Селена Гомес рассказала, как завоевать ее сердце

Селена Гомес (Selena Gomez) решила взять небольшой перерыв от рекламирования своего нового альбома «Rare», который выходит уже совсем скоро. Певица отправилась на шоппинг в Urban Outfitters в повседневном наряде и ничуть не беспокоилась о папарацци, которые могут заснять ее в небрежном пучке и без косметики.
Тем не менее, Сел не оставила своих поклонников без пищи для размышлений! В своем недавнем интервью на радио она рассказала множество интересных вещей, в том числе и о том, как же завоевать ее сердце. Как вы уже могли предположить, девушка любит простоту и искренние поступки.
«Мне нравится, когда люди не строят кого-то другого, находясь рядом со мной. Каждый раз мне остается надеяться, что человека интересую я, а не мое имя. Это очень тяжело», — призналась Селена.
К счастью, за время своей продолжительной карьеры и пребывания в Голливуде Гомес научилась сразу отличать хорошего человека от плохого.
«Мне нравится искренность, понимаешь. Мне кажется, что я теперь за 5 секунд могу понять, если человеку что-то нужно от меня»
В общем, секрет общения с Селеной Гомес прост — быть добрым и открытым человеком и забыть, что перед тобой находится САМА Селена Гомес.
Leave a Reply