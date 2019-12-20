Декабрь 20th, 2019

Селена Гомес рассказала, как завоевать ее сердце

Селена Гомес (Selena Gomez) решила взять небольшой перерыв от рекламирования своего нового альбома «Rare», который выходит уже совсем скоро. Певица отправилась на шоппинг в Urban Outfitters в повседневном наряде и ничуть не беспокоилась о папарацци, которые могут заснять ее в небрежном пучке и без косметики.

Тем не менее, Сел не оставила своих поклонников без пищи для размышлений! В своем недавнем интервью на радио она рассказала множество интересных вещей, в том числе и о том, как же завоевать ее сердце. Как вы уже могли предположить, девушка любит простоту и искренние поступки.

«Мне нравится, когда люди не строят кого-то другого, находясь рядом со мной. Каждый раз мне остается надеяться, что человека интересую я, а не мое имя. Это очень тяжело», — призналась Селена.

К счастью, за время своей продолжительной карьеры и пребывания в Голливуде Гомес научилась сразу отличать хорошего человека от плохого.

«Мне нравится искренность, понимаешь. Мне кажется, что я теперь за 5 секунд могу понять, если человеку что-то нужно от меня»

В общем, секрет общения с Селеной Гомес прост — быть добрым и открытым человеком и забыть, что перед тобой находится САМА Селена Гомес.