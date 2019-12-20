Росстат зафиксировал обвальное падение российского автопрома. Рецессия на РФ набирает обороты

Падение российского авторынка, где продажи свалились в штопор после решения ЦБ РФ ограничить выдачу потребительских кредитов, ударило по производителям, сообщает Финанз ру.
На фоне снижения спроса у автодилеров, которое началось летом и ускорилось в октябре-ноябре, когда Банк РФ начал «охлаждать» перегретый рынок займов населению, российские автопроизводители двузначными темпами сокращают выпуск, чтобы избежать переполнения складов.
По данным Росстата, в ноябре производство легковых автомобилей на России рухнуло на 19,5% в годовом выражении.
Относительно октября спад также оказался двузхначным и составил 10,6%. В результате накопленный с начале года прирост автопрома растаял и превратился в минус. За 11 месяцев на РФ, согласно Росстату, был выпущено 1,4 млн легковых автомобилей — на 2,4% меньше, чем год назад.
По отдельным автокомпонентам спад приобретает катастрофический характер: так, выпуск автомобильных кузовов в ноябре рухнул более чем вдвое (на 59,7%). Производство двигателей внутреннего сгорания упало на 7,3% год к году и на 9,5% по сравнению с октябрем.
Относительно благополучно продолжает выглядеть грузовой автопром, работающий в том числе на оборонную отрасль. Впрочем, и там производство сократилось на 4,1% в месячном выражении, а накопленный с начала года рост схлопнулся почти до нуля (+0,1% за 11 месяцев).
Сокращение производства в автопроме — это результат слабого потребительского спроса и снижение господдержки, отмечают эксперты РАНХиГС: с начала года федеральный бюджет влил в отрасль 10,4 млрд рублей, из которых 6 млрд рублей пошли на льготное автокредитование и 4 млрд — на льготный лизинг.
Фактически данные Росстата подтверждают то, что независимые опросы топ-менеджеров промпредприятий показывают уже несколько месяцев, указывает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой: это сокращение заказов на продукцию, сжатие конечного спроса и потеря клиентов как на внутреннем, так и на внешнем рынке.
На РФ индекс деловой активности в промышленности с мая находится в зоне рецессии (ниже 50 пунктов), а в сентябре его значение — 46,3 пункта — стало худшим с 2008 года.
Обвал автопрома тянет за собой общий промышленный показатель: в ноябре рост в обрабатывающем секторе составил мизерные 0,3%, что в 10 раз меньше скорости, которую Росстат фиксировал в предыдущие пять месяцев.
Слабая статистика «указывает на продолжающиеся сложности в финансировании проектов и, кроме того, возможно, свидетельствуют о чувствительности российской экономики к мировой торговой войне», а также ставит под вопрос способность экономики продемонстрировать сильные темпы роста в четвертом квартале, предупреждает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.
Падение российского авторынка, где продажи свалились в штопор после решения ЦБ РФ ограничить выдачу потребительских кредитов, ударило по производителям, сообщает Финанз ру.
Leave a Reply