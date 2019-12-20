Декабрь 20th, 2019

Россия и Украина почти договорились о продлении транзита газа

Москва и Киев достигли принципиального соглашения по транзиту российского газа в ЕС. Об этом было объявлено после переговоров в Берлине. Однако новый договор необходимо согласовать на политическом уровне. Действующий контракт истекает через 11 дней. Переговоры продолжатся в пятницу в Минске.

Переговоры о продлении транзита продолжались почти восемь часов. О том, что они оказались успешными, объявил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, который выступает в роли посредника в газовом противостоянии между Россией и Украиной. На предыдущих встречах Шефчовичу приходилось констатировать, что стороны занимают диаметрально противоположные позиции и никаких подвижек в переговорах нет.

«Мы достигли соглашения в принципе», — сказал еврокомиссар в четверг вечером, назвав это позитивным новостями для Европы, России и Украины.

Россию на переговорах в Берлине представляли глава «Газпрома» Алексей Миллер и министр энергетики России Александр Новак. Новак сказал, что стороны подготовили детальный проект протокола к будущему соглашению по газу. Однако эти детали еще нужно согласовывать на высшем уровне. «Надеюсь, что в ближайшее время мы выйдем на окончательные договоренности», — добавил российский министр.

Украину представляли исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко и министр энергетики Алексей Оржель. «Хорошо поработали», — сказал Оржель и предположил, что «положительные результаты для всех сторон» будут достигнуты «в ближайшее время».

«Наработаны основные принципы соглашений, которые требуют дополнительного согласования на политическом уровне», — написал в «Фейсбуке» Витренко.

На политическом уровне газовый конфликт между Москвой и Киевом 9 декабря обсуждали президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский на полях саммита «нормандской четверки» в Париже. Тогда удалось договориться только о том, чтобы «продолжать договариваться», говорил журналистам Витренко в кулуарах Елисейского дворца.

Десятилетний транзитный контракт между «Нафтогазом» и «Газпромом» заканчивается 1 января 2020 года. Главным условием его продления или заключения нового договора Москва называла отказ от требования выплатить примерно 3 млрд долларов компенсации (с учетом пени), присужденной Киеву Стокгольмским арбитражем. Киев считает это требование неприемлемым, при этом называл возможным вариант, когда компенсация будет получена не деньгами, а газом.

Что в итоге зафиксировано в проекте протокола, согласованного в Берлине, неизвестно.

В пятницу переговоры продолжатся в Минске — не на политическом, но высоком уровне. В них снова примет участие Миллер, сообщил «Газпром». «Переговоры не технические», — подчеркнули в компании.

Европейская комиссия ранее предлагала «Газпрому» заключить транзитный контракт на 10 лет с ежегодным объемом от 60 млрд куб. м. Зеленский говорил, что и Украина рассчитывает на десятилетний контракт. Москва же заинтересована в минимальном сроке, поскольку уже в следующем году рассчитывает запустить трубопровод «Северный поток-2″.