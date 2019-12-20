Революция — IBM разработали сверхмощный аккумулятор на простых материалах

Ученые отметили, что в первую очередь их можно использовать в электромобилях. Предварительные тесты показали, что для зарядки в 80% хватает пяти минут, а недорогие материалы позволят легко ввести новый тип батарей на рынок.

«Многие материалы, включая тяжелые металлы, такие как никель и кобальт, создают огромные экологические и гуманитарные риски. Кроме того, кобальт добывается в Центральной Африке, причем в эксплуататорских условиях», — отметили в IBM.

Тесты доказали, что новые батареи могут служить до трех лет, а их средняя мощность — 10 тыс вт/ч. Это значит, что в будущем батарею можно использовать в интеллектуальных электросетях и энергетической инфраструктуре, где важна стабильность и долгосрочность.

«Используя три новых материала, которые никогда не применялись в батарейках, наша команда обнаружила, что с ее помощью можно модернизировать множество устройств», — добавили в IBM. «Причем материалы для этой батареи можно извлекать из морской воды, что дешево и куда более человечно чем добыча кобальта и никеля».