Декабрь 20th, 2019

Президент Турции пообещал «не закрывать глаза» на российских наемников в Ливии

Турция не будет «закрывать глаза» на российских наемников частной военной компании «Вагнер», действующих в Ливии. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Эрдоган, пишет газета Yeni Şafak.

По словам Эрдогана, эти наемники работают в Ливии на командующего Ливийской национальной армии Халифу Хафтара. «Сохранять молчание по этому поводу нельзя», — добавил Эрдоган. Он также назвал «незаконными» действия ЛНА Хафтара и выразил поддержку премьеру Ливии Файезу Сараджу.

Напомним, в Ливии функционируют признанное ООН правительство национального согласия во главе с премьером Сараджем и восточное правительство, которое возглавляет Абдалла Абдуррахаман ат-Тани. По данным СМИ, силы Хафтара поддерживают Россия, Франция, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет. На стороне правительства Триполи в свою очередь выступают Турция, Катар и Италия.

Как уточняет Reuters, Хафтар и ЛНА провозглашают целью наступления борьбу с джихадистами и восстановление порядка в охваченной анархией стране. В свою очередь, правительство Ливии, признанное международным сообществом, полагает, что, взяв власть в свои руки, генерал может стать диктатором, подобным Каддафи.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что Москва поддерживает контакты с обеими конфликтующими сторонами в Ливии.