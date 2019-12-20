Декабрь 20th, 2019

Пара из Австралии перебрала 30 тонн мусора, чтобы найти свои бриллиантовые кольца

В Австралии пара выбросила вместе с мусором свои обручальные кольца с бриллиантами и поехала искать их на свалке – среди 30 тонн мусора.

Об этом сообщает inshe.tv

«Австралийская пара выбросила свои бриллиантовые кольца вместе с мусором. Они прошли через горы мусора, чтобы их найти”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что пара ремонтировала свой дом в Мельбурне и привезла свой мусор в центр сбора отходов, после чего уехала домой. Затем они поняли, что случайно выбросили маленькую шкатулку с кольцами.

“Они позвонили в центр сбора отходов, но тот уже закрывался и им разрешили прийти на следующий день. В 4 утра, после бессонной ночи, они поехали за грузовиком, который был наполнен мусором, к свалке и проехали через кучу отходов. Однако, работники свалки и работники городского совета открыли грузовик, содержащей 30 тонн мусора – картонных коробок, сломанной мебели, грязи и отходов, и наконец – нашли розовый пакет для мусора, в котором была шкатулка с кольцами”, – говорится в сообщении.

Местные власти назвали находку “рождественским чудом”.